De Peiling: Ben jij een goede of een slechte slaper?

NOORD-HOLLAND - Lig jij uren wakker of slaap je al voor je hoofd het kussen raakt? Mag de hond in bed? Heb je slaaptips voor Noord-Holland? We horen ze graag!

Naakt

Bijna anderhalf procent van de Nederlanders dineert in bed. Bij 5 procent mag het huisdier in bed slapen en iets meer dan 15 procent slaapt naakt, zo blijkt uit slaaponderzoek dat vandaag verschijnt. Wakker liggen

Twee op de drie Nederlanders zegt in dat onderzoek geregeld wakker te worden tijdens de nacht. Dat kan door gepieker komen, of moeten plassen. Ook snurkende partners worden vaak aangewezen als boosdoener voor een slechte nachtrust. Overdag moe

Eén op de drie Nederlanders zegt niet uitgerust wakker te worden en vermoeid aan de dag te beginnen. Ouderen voelen zich vaker uitgerust dan jongeren. Dat komt mogelijk omdat ouderen minder slaap nodig hebben. Telefoon

Als we wakker worden pakt een kwart direct de telefoon van het nachtkastje om e-mail, social media en het nieuws te checken. Jongeren kijken eerst naar Whatsapp. Hoe slaap jij?

Ben jij een slechte of een goede slaper? Heb je enig idee waarom je wakker ligt? Wat heb je al geprobeerd om wat makkelijker in dromenland te komen? En voor de goede slapers: Vertel eens, hoe doen jullie dat? De Peiling is de hele dag online en bij NH Nieuws op tv. Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl