Sint Maartensvlotbrug ligt nog niet wakker van giftig Chroom-6 bij brug

SINT MAARTENSVLOTBRUG - De omwonenden van de brug in Sint Maartensvlotbrug waarin een verhoogd gehalte Chroom-6 is aangetroffen, maken zich nog geen zorgen over hun gezondheid. Dat zeggen de buurtbewoners tegen NH Nieuws.

Zij reageren op het nieuws van gisteren toen bekend werd dat de giftige stof in de roestwerende verf van een stalen onderdeel van de brug zit.

'Wij zijn niet zo moeilijk'

Omwonende Greet Hanse reageert voor de microfoon van onze verslaggever: "Wij zijn niet zo moeilijk. We wachten het rustig af. We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik neem aan dat we wel een brief krijgen als er echt iets ergs is. We zijn geen mensen die overal een probleem van maken."

Carla Nolf, een andere buurtbewoonster, vult aan: "Het maakt mij niet zoveel uit. Het zit erop en als ze het eraf halen, halen ze het er goed af, neem ik aan. Voor ons is het niet gevaarlijk, denk ik. Het is gevaarlijker voor de mensen die het eraf halen."

Lees ook: Giftig Chroom-6 ontdekt in provinciale brug: 50 bruggen onderzocht

De buurt heeft geen behoefte aan meer informatie over de kwestie. Nolf: "Het zit er al zoveel jaar, het zal wel goed zitten."

Risico

Het is nog onduidelijk wanneer de brug voor het laatst is geschilderd en of de schilders toen risico hebben gelopen. Een woordvoerder van de provincie zegt op vragen daarover dat hij nu niet kan stellen dat ze risico hebben gelopen.

Er is een onderzoek ingesteld. De provincie gaat in totaal zo'n vijftig Noord-Hollandse bruggen wel preventief controleren op 'besmetting'.