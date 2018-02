Deel dit artikel:











Brand in silo op bedrijventerrein in Beverwijk Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

BEVERWIJK - In een leegstaand bedrijfspand in de Industriestraat in Beverwijk is vanochtend brand ontstaan. De brand woedde in een silo, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws.

De brandweer had de brand rond 10.30 uur onder controle. Bedrijven in de buurt werden enige tijd gevraagd om hun ramen en deuren gesloten te houden. De brand ontstond tijdens werkzaamheden. Hoe de brand precies is ontstaan, is onduidelijk. Er waren mensen in het gebouw aanwezig, maar deze zijn veilig naar buiten gegaan. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.