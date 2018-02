Deel dit artikel:











Omstreden Egmonds kunstpaard aangeboden op Marktplaats: "Gratis af te halen bij de blauwe paal" Foto: NH Nieuws

EGMOND AAN ZEE - Het veelbesproken kunstpaard bij de entree van Egmond aan Zee is weer terug en daar is niet iedereen blij mee. Het kunstwerk staat nog geen dag op z'n oude stek bij de ingang van het kustdorp of het is al op Marktplaats geplaatst.

Die ludieke actie is het idee van iemand die zich op de veilingsite 'Derper' noemt. Die man of vrouw is blijkbaar niet te spreken over de terugkeer van 'Stairway To Ringo', zoals het witte paard met het blauwe hondje heet. Omdat het kunstpaard verschillende keren doelwit van vandalen is geweest, is het nu 'hufterproof' gemaakt en uit massief beton opgetrokken. Het paard alleen weegt nu 1.500 kilo, met sokkel en al zelfs 5.000 kilo. Lees ook: Omstreden Egmonds kunstpaard terug op oude stek: "Het is nu van massief beton" De Marktplaatsadvertentie van de Derper die het paard uit Egmond weg lijkt te willen hebben, is inmiddels een paar honderd keer bekeken. De aanbieder schrijft erbij: "Zo goed als nieuw, gratis af te halen bij de blauwe paal."