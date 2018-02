Gemeente veegt 'prettax' van tafel: speelpark Oud Valkeveen kan weer open

NAARDEN - De gemeente Gooise Meren heeft gisteravond de vermakelijkhedenretributie, die de afgelopen maanden voor reuring zorgde tussen de gemeente en Speelpark Oud Valkeveen, van tafel geveegd. Volgens de manager van het park, Jan Willem de Langen, is 'de kans nu bijzonder groot dat het park eind maart weer open kan'.

De meerderheid van de partijen stemden voor het schrappen van de plannen over de gemeentelijke belasting. Door deze 'prettax' zouden de prijzen voor een dagje in het Speelpark met 60 cent omhoog gaan, maar daar stond volgens Oud Valkeveen niets tegenover. "We hebben steeds gezegd: 'Op het moment dat er specifiek kosten worden gemaakt vóór Oud Valkeveen, dan zijn we bereid in gesprek te gaan om te kijken of we daar financieel aan bij kunnen dragen'", vertelt manager Jan Willem de Langen. Hij was gisteren namens het park aanwezig bij de raadsvergadering.

"Ik zie het niet als een overwinning voor het park", vervolgt De Langen. "Ik ben wel heel blij dat hij (de vermakelijkhedenretributie, red.) wordt ingetrokken op basis van sterke argumenten."

Open of dicht?

De grote vraag is nu: gaat het bekende speelpark weer open? Daarover gaat de manager vandaag in overleg met de eigenaar Michael van de Kuit. De Langen: "De kans is bijzonder groot dat we eind maart weer open kunnen."

Vandaag wordt ook besproken of de protestpartij, 'Behoud Speelpark Oud Valkeveen', alsnog meedoet bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.