Jongen (17) in been gestoken bij vechtpartij in Schagen Foto: Inter Visual Studio / GLOCALmedia Foto: Inter Visual Studio / GLOCALmedia

SCHAGEN - Bij een vechtpartij aan de Laan in Schagen is vanavond een 17-jarige jongen in zijn been gestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De vechtpartij ontstond rond 21.30 uur toen twee groepen elkaar tegenkwamen, vertelt een woordvoerder van de politie. Ze raakten slaags met elkaar. Vervolgens vluchtten beide groepen een andere richting op. De ene groep richting het station en de andere richting het centrum. Even later belde de 17-jarige jongen de politie met de melding dat hij in zijn been was gestoken. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor het incident, maar kon weer terugkeren.