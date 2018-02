Nieuwe verdachte van Thalys-aanslag opgepakt

AMSTERDAM - Een 36-jarige Marokkaan is door de Franse en Spaanse politie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een mislukte aanslag in een sneltrein van Amsterdam naar Parijs op 21 augustus 2015.

Destijds opende de Marokkaan Ayoub al-Khazzani in Frankrijk het vuur in een Thalys-hogesnelheidstrein, maar hij werd snel overmeesterd door Amerikaanse militairen die toevallig in de trein zaten.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken maakte bekend dat de nieuwe verdachte vanmorgen in Parijs is gearresteerd. Hij woont in Spanje en was op weg naar België. Eind oktober werd in België ook al een van medeplichtigheid verdachte man opgepakt. Hij is drie maanden later aan Frankrijk uitgeleverd.

Al-Khazzani was kort voor de aanslag in de Thalys uit Syrië gekomen. Hij kende waarschijnlijk Abdelhamid Abaaoud. Die gold als het brein achter de bloedige aanslagen in Parijs in november 2015.