Politie zoekt Feyenoord-aanhangers die Ajax-supporter mishandelden

HILVERSUM - De politie is op zoek naar vijf Feyenoord-aanhangers die op 8 mei 2016 een 26-jarige Ajax-fan zwaar hebben mishandeld op station Hilversum. In Bureau NH werden vandaag beelden van de vijf verdachten en de mishandeling vrijgegeven.

De Ajax-fan stopt die dag op station Hilversum om een zak drop te kopen. Als hij terugloopt naar het perron komt hij een groep van tien tot vijftien Feyenoord-supporters tegen. Ze roepen 'Feyenoord en helemaal niets in Amsterdam', omdat Ajax die middag gelijkspeelde tegen De Graafschap en zo het kampioenschap verspeelde.

Opeens vallen meerdere mannen en vrouwen de Ajax-supporter aan. Hij wordt in een hoek tegen de muur gedreven en meerdere keren hard getrapt en geslagen. Er komt later nog een man aanrennen, die ook begint te slaan en trappen. Vervolgens verdwijnt die laatste man weer.

Zwaar toegetakeld

Na het geweld pakt één van de daders het slachtoffer bij de arm en neemt hij hem mee uit beeld in de richting van het Oosterspoorplein. Het slachtoffer is zo toegetakeld dat hij in het ziekenhuis belandt. Hij blijkt onder meer een gebroken oogkas, een gebroken neus en meerdere zwellingen en kneuzingen in zijn gezicht te hebben.

Verdachten

Een van de daders, een 29-jarige Hilversummer, is op aanwijzing van getuigen aangehouden. Naar vijf anderen, drie mannen en twee vrouwen, is de politie nog op zoek.

Op de bovenstaande genummerde foto's zijn de vijf verdachten te zien.