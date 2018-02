Omstreden Egmonds kunstpaard terug op oude stek: "Het is nu van massief beton"

EGMOND AAN ZEE - Het veelvuldig bekladde en vernielde kunstpaard bij de entree van Egmond aan Zee is terug van weggeweest. In de zomer haalde de gemeente het kunstwerk weg na de zoveelste vernieling. Inmiddels is het gerepareerd en 'hufterproof 'gemaakt.

Blauw, roze, gestreept en vernield. Het kunstpaard heeft inmiddels een bont verleden. In de regio Alkmaar staan meerdere van dit soort paarden. Ze maken onderdeel uit van de Paardenparade, een permanente kunstroute die de verschillende gemeentes met elkaar verbindt.

Maar 'Stairway To Ringo', zoals het witte paard met blauw hondje in Egmond aan Zee heet, is het enige onderdeel van de kunstroute die steeds te lijf wordt gegaan. De laatste keer werd geprobeerd het hondje er af te slopen. Volgens Ben Raaijman van de Paardenparade is dat toen niet gelukt. Hiermee is ook gelijk het mysterie van het verdwenen hondje opgelost. Het is uit voorzorg toen verwijderd. Daarna haalde de gemeente het hele paard weg.

Sinds vanmiddag staat het maagdelijk witte paard weer bij de ingang van het kustdorp. Gerepareerd en hopelijk 'hufterproof'. "Hij is nu van massief beton en het hondje is van gietijzer", legt Raaijman uit. "Dus dat is minder makkelijk stuk te maken."

Kunstenares Hellen van Meene is blij dat het paard weer terug is. Ze is nog altijd verdrietig om de vele vernielingen. "Ik heb hier samen met een hoop vrijwilligers hard aan gewerkt. Omdat de terugkeer ook door Egmonders gesteund werd, is het prachtig dat de gemeente er voor gezorgd heeft dat het er weer staat. Het paard is ook echt gemaakt voor deze plek."

"De kleuren zijn ook heel bewust gekozen. Het wit betekent zuiverheid, een nieuw begin en is ook een eerbetoon aan de vuurtoren in het dorp. Het blauw komt van de 'blauwe paal', een grenspaal, die naast het paard staat. En paarden en honden zijn onlosmakelijk verbonden met Egmond. Je ziet ze op het strand, maar denk ook aan de reddingsbrigade-paarden van vroeger."

De diepere bedoeling van het grote witte paard met het kleine hondje dat via een laddertje op z'n rug terecht is gekomen, wil Van Meene nog graag uitleggen. "Hoe klein je ook bent of hoe onbetekenend je je voelt. Je kunt met de juiste middelen toch op dat paard terecht komen. Je kunt grote dingen bereiken in je leven. En dat wens ik ook iedereen toe."

De terugkeer van het kunstpaard is niet onopgemerkt gebleven in Egmond aan Zee. Op de Facebookpagina van het dorp stromen de reacties binnen. Negatief én positief. Hellen van Meene gaat uit van een positief scenario voor de toekomst. "Ik ga van het goeie uit. Dat ze hun lol gehad hebben. Ze weten nu dat het paard hier hoort en ik hoop dat ze dat accepteren."