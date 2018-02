Haarlems stel al 65 jaar getrouwd: "En nog steeds smoorverliefd!"

HAARLEM - Het is vandaag Valentijnsdag, de dag van de liefde! 65 jaar geleden gaven Coby (90) en Toon (83) Nagtzaam-Kannekens elkaar het jawoord en nog steeds zijn ze tot over hun oren verliefd. Het geheim? "Alles zeggen wat je dwarszit en elkaar niet op de lip zitten."

Als twee giechelende pubers zitten Toon en Coby bij elkaar op de bank. Ze kijken elkaar verliefd aan met alle twee een glinstering in de ogen. "Ik ben tot aan de toppen van mijn tenen verliefd op haar", vertelt Toon. "En ik ben smoorverliefd op hem", zegt Coby giechelend. Ze kunnen niet zonder elkaar.

De zus van Coby heeft de twee tortelduifjes gekoppeld. Zij had namelijk verkering met de broer van Toon en het leek haar leuk als Coby en Toon ook zouden gaan daten. En dat gebeurde. De zus van Coby en de broer van Toon zijn ook met elkaar getrouwd. Op dezelfde dag, maar wel in een ander jaar! Helaas is de broer van Toon overleden, dus konden ze het niet zoals ze altijd deden het met z'n viertjes vieren.

Tips voor een goed huwelijk

"Je moet geen geheimen voor elkaar hebben", legt Toon uit. "Wij laten elkaar heel vrij, maar vertellen alles aan elkaar." Coby vult hem aan: "En we kunnen heel hard samen lachen, dat is ook heel belangrijk."

"Ik vind alles aan mijn vrouw mooi", legt Toon uit. Het echtpaar knuffelt en kroelt veel en ze geven elkaar heel veel kusjes.