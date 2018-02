Olympische Noord-Hollanders: Esmee Visser

BEINSDORP - GANGNEUNG Ze keek haar ogen uit bij aankomst in het Olympische dorp in Zuid-Korea en had het geluk dat ze even kon wennen. De net 22 geworden Esmee Visser is morgen aan de beurt. De schaatsster uit Beinsdorp, die dé verrassing was van het olympische kwalificatietoernooi, start dan in de vierde rit op de 5000 meter tegen de Japanse.Misaki Oshigiri. De Heemsteedse Carlijn Schoutens, die uitkomt voor de USA, start in de tweede rit tegen de Belgische Jelena Peeters. Anouk van der Weijden moet in de eerste rit starten tegen Maryna Zuyeva uit Wit-Rusland.

"Het is allemaal zo groot, ongelofelijk, en dan bedoel ik zeker niet alleen de gebouwen", zei Visser na aankomst in Gangneung. "Hoe alles bij de Olympische Spelen is geregeld en opgezet, heb ik nog nooit gezien. Het is ontzettend leuk allemaal."

Veel te ontdekken

Ze is sinds 1 februari in Zuid-Korea en had dus de tijd om te wennen. "De tijd gaat best snel voorbij. Ik slaap goed, train op het ijs, lunchen, rusten en dan weer trainen op de fiets." In de eerste dagen schoot het rusten er nog wel eens bij in omdat er zoveel te ontdekken was in het Olympische dorp, maar na een paar dagen had ze het ritme te pakken.

Toch is er altijd tijd voor een dolletje. Zo liet ze Koen Verweij gewichtheffen met haar.

Nooit aan deelname OS gedacht

Vorig jaar keek Visser gewoon op de televisie naar het WK afstanden in Gangneung. "Ik heb toen geen moment gedacht dat ik er een jaar later zelf bij zou zijn. Zelfs aan het begin van dit seizoen had ik dat idee nog helemaal niet." Toen ze zich in december bij het OKT met een persoonlijk record van 6.56,60 als tweede plaatste voor de 5000 meter voor de Olympische Spelen zei ze, besmuikte lachend voor de camera van de NOS: "Ik weet niet eens wanneer dat is." Ze verbaasde zichzelf met haar prestatie. "Wat heb ik hier gedaan", vroeg ze zich af.

Goede techniek

Het is heel hard gegaan met de vederlichte Visser, die is gezegend met een fraaie schaatstechniek. Ze won op het WK voor junioren in 2015 goud op de ploegenachtervolging. Ze verhuisde van Beinsdorp naar Heerenveen om te kunnen trainen in Thialf en nog beter te worden. Het alleen wonen ging haar goed af, hoewel Beinsdorp nog altijd voelt als thuiskomen.

Eind oktober was ze dolblij met haar vijfde plek op het NK afstanden, waarmee ze een ticket voor de wereldbekerwedstrijden verdiende. "Die lach gaat de volgende twee weken niet meer van mijn gezicht", zei ze destijds.

Europese titel 3000 meter

Nadat ze zich plaatste voor de Oympische Spelen veroverde ze nauwelijks een week later de Europese titel op de 3000 meter bij het EK afstanden in een persoonlijk record van 4.05,31. "Ik sta perplex", zei ze daarna. bij de NOS. "Ik kwam hierheen en dacht: wow, ik mag een EK rijden en ervaring opdoen voor de Spelen. Plaats acht of negen had ik verwacht, maar dit kan ik echt niet geloven!"

Onwennig

Bij het passen van de olympische kleding op Papendaal liep ze tussen grootheden als Sven Kramer en Ireen Wüst. "Ik had het gevoel dat ik voortdurend in de weg liep." Nu loopt ze al weken in die kleding rond in Gangneung en heeft ze andere bekende mensen ontmoet. Zo ging ze met een groot deel van de ploeg op de foto met de koning en koningin.

Snelle 'trainings' 3000 meter

Inmiddels is ze gewend aan de olympische grandeur in Gangneung en is ze zich aan het voorbereiden op haar race op de 5000 meter. Als voorbereiding reed ze een week geleden een 3000 meter zonder tegenstander in een nieuw persoonlijk record van 4.04,69. Daarmee zou ze afgelopen zaterdag bij de olympische 3000 meter als tiende zijn geëindigd.

Morgen vanaf 12.00 uur wordt de 5000 meter gereden in het stadion in Gangneung.

