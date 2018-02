Deel dit artikel:











Groenewegen wint eerste rit Ronde van de Algarve Foto: EPA/Luis Forra

AMSTERDAM - LAGOS Dylan Groenewegen heeft de eerste rit in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Amsterdammer was de snelste in de massasprint.

Na ruim 192 kilometer had Groenewegen nog voldoende inhoud om in de sprint aan te zetten. In het Portugese Lagos troefde hij Arnaud Démare en Hugo Hofstetter dan ook af op de meet. "De vorm voelt echt goed", zei Groenewegen na afloop van zijn tweede seizoenszege. "Ook vandaag heeft het team weer puik werk geleverd en kon ik het daarna zelf afmaken"", aldus Groenewegen die donderdag bij de tweede etappe de leiderstrui aan mag trekken. Vorige week won Groenewegen in zijn eerste wedstrijd van het seizoen al een etappe in de Ronde van Dubai. De Ronde van de Algarve is een meerdaagse koers. De ronde duurt nog tot en met zondag.