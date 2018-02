IJmuidense schaatstweeling droomt van Winterspelen: "Een medaille zou prachtig zijn"

IJMUIDEN - Dromen van goud op de Olympische Winterspelen gebeurt dezer dagen in menig jongens- en meisjeskamer. De meesten laten het bij dromen, maar de tweeling Manon en Daphne Iskes (15) uit IJmuiden doet er alles aan hun droom uit te laten komen.

Ze zijn niet alleen talentvol, ze trainen ook hard. Dat heeft geleid tot een plek in de Schaatsacademie Noordwest, het keurkorps van jonge schaatsers. Afgelopen weekend zijn ze samen met de Haarlemse Lotte Kasten op de 'Coolste Baan' namens het Mendelcollege Nederlands kampioen ploegenachtervolging geworden.

"Sporten staat bij mij op de eerste plek", vertelt Daphne aan NH Nieuws. "Ik doe er alles aan om beter te worden. Dan zet ik een keer afspreken makkelijk aan de kant. "Afspreken met jongens ook niet", voegt Manon giechelend toe.

Vijanden

De meiden trainen altijd samen en hebben veel aan elkaar. "Maar tijdens de wedstrijd zijn we echt gewoon vijanden van elkaar", aldus Daphne. "Ik denk dat iedereen gewoon de snelste wil zijn", vult Manon haar woorden aan.

Kortom, het gaat lekker met de tweeling, die er over vier jaar in Peking bij hoopt te zijn. "Ik zal er in elk geval alles aan doen", zegt Manon. En Daphne: "Ik hoop op een medaille, dat zou toch prachtig zijn!"