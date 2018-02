Nick Viergever hervat groepstraining Ajax

AMSTERDAM - Nick Viergever heeft de groepstraining bij Ajax hervat. De verdediger stond sinds november vorig jaar aan de kant met een enkelblessure.

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het is nog niet bekend of trainer Erik ten Hag de herstelde Viergever direct opneemt in zijn selectie. Daley Sinkgraven verscheen ook op het trainingsveld en werkte individueel aan zijn herstel. Zijn rentree laat nog even op zich wachten.

Ajax kan voorlopig ook nog geen beroep doen op de geblesseerde Kasper Dolberg, Vaclav Cerny en Benjamin van Leer.