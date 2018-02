Reparatie van verwoeste Twiskemolen bijna voltooid: 'hart van de molen' weer terug

LANDSMEER - In november 2016 rukte een windhoos de kap van de Twiskemolen in Landsmeer. Vandaag keert het 'hart van de molen' weer terug. Een spannend moment voor molenaar Marcel Koop: "Maar vooral ook heel erg leuk!"

Na anderhalf jaar is de restauratie van de Twiskemolen nu bijna voltooid. "Er is veel gepraat over de restauratie, een lang proces, maar het einde is in zicht", vertelt Koop aan NH Nieuws. Ook buurtgenoten leven erg mee. "De molen is een herkenningspunt voor het dorp en nu zie je alleen zo'n raar pannendeksel."

Lees ook: Twiskemolen vernield door windhoos: "Het was eigenlijk een kleine tornado"

De reparatie was in handen van de gebroeders Poland uit Oterleek, die een tijdje bezig zijn geweest met de klus. "We hebben zoveel mogelijk oude brokstukken gebruikt en waar nodig nieuw eikenhout toegevoegd", legt Cees Poland uit.

De molen heeft al die tijd gewoon het water uit de Twiskepolder gemalen. Daar was volgens de molenaar geen wind voor nodig. "Ik draai natuurlijk het liefst op de wind, maar we hebben ook elektrische aandrijving. Dus de rekening zal wel wat hoger uitvallen, denk ik."

'Molenaar in hart en nieren'

Volgende week gaat de rietdekker aan de slag en eind april is de molen naar verwachting weer compleet. "Ik ben een molenaar in hart en nieren, dus ik kan niet wachten tot ik die wieken weer zie draaien!"