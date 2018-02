Witte Leeuwen: Bjorn Gans heeft meer dan vijftig Telstar-shirts

IJMUIDEN - Het draait dit seizoen lekker bij Telstar. De club bivakkeert nu op de vijfde plek en de nacompetitie lonkt weer eens sinds jaren. Een prachtige ontwikkeling voor de fans en Telstar-verzamelaar Bjorn Gans uit IJmuiden is dan ook zo trots als een pauw.

Het zijn natuurlijk niet alleen de Witte Leeuwen binnen de witte lijnen die het succes bepalen, maar ook de mensen die niet tegen de bal aantrappen op vrijdagavond. Wie zijn die clubmensen die al jaren bij de club komen en nu vol trots door de IJmond lopen?

Lees ook: Witte Leeuwen: de Telstar Old Stars wanen zich alle woensdagen een beetje prof

Deze keer in de rubriek 'Witte Leeuwen' fan én Telstar-verzamelaar Bjorn Gans uit IJmuiden. Bjorn ging een keer met zijn moeder naar een wedstrijd van Telstar en is sindsdien verkocht. "Waarom? Omdat iedereen bij de club welkom is, mensen elkaar gedag zeggen en je met alle spelers een praatje kan maken."

Inmiddels heeft hij thuis al meer dan vijftig Telstar-shirts hangen en daar houdt het niet mee op.