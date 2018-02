Deel dit artikel:











Hoofddorper op zoek naar vandalen die zijn kas kapotschoten: 'Zal ze niet aangeven' Foto: NH Nieuws

HOOFDDORP - Zijn eerste reactie was geschokt toen hij gebeld werd met het nieuws dat zijn kas vernield was. "Wij vragen ons af wie zo afgestompt of gefrustreerd is om een dergelijke actie uit te voeren" schrijft Franke van de Laan in een persbericht. Bij de actie werden 21 ruiten van de kas doorboord met kogels. De schade is enorm.

Toch is de Hoofddorper niet van plan de daders bij de politie aangegeven. Franke van der Laan wil het liefst dat de onverlaten die een paar dagen geleden met waarschijnlijk een luchtdruk wapen zijn kas vernielden zich zelf melden. "Dan wil ik graag dat ze hier een maandje komen meedraaien, dan kunnen ze zien hoe je het leven op een positiever manier kunt invullen", aldus van der Laan. De schade die de vandalen aanrichtten is aanzienlijk. Zeker twintig ruiten zijn vernield door kogelgaten. Groen eiland

Van der Laan begon een paar jaar geleden met zijn stichting MEERgroen het ecologische eiland op een stukje braakliggend terrein tussen de kantoren op Park 2020. Hij teelt er met hulp van vrijwilligers en financiële steun van de projectontwikkelaar groente die hij dan weer levert aan catering bedrijven in de buurt. Op deze manier is Park2020 het meest duurzame bedrijfsterrein van Hoofddorp geworden. Hangjongeren

Van der Laan vermoedt dat zijn kas vernield is door hangjongeren die 's avonds door de buurt zwerven. "Zij weten waarschijnlijk niet wat ze met het leven aan moeten. Als ze zich melden, zal ik ze niet bij de politie aangeven maar dan zal ik proberen ze te helpen hun leven een positieve wending te geven" zegt van der Laan. Hij heeft wel aangifte gedaan bij de politie maar die lijkt volgens van der Laan geen haast te maken met het onderzoek.