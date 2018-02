Deel dit artikel:











Drie gewonde mannen aangehouden na flinke vechtpartij in Hilversum Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Drie mannen zijn gisteravond gewond geraakt toen zij met elkaar in gevecht raakten in de Emmastraat in Hilversum. De politie hield ze alle drie aan.

De vechtpartij ontstond rond 23.10 uur. De aanleiding zou een langer lopend zakelijk conflict tussen de mannen zijn. Het ging om een 24-jarige Hilversummer, een 42-jarige Hilversummer en een 48-jarige man uit Ede. Een van de mannen werd volgens de politie met een voorwerp op zijn hoofd geslagen. Ook de andere twee mannen liepen verwondingen op; de een aan zijn hoofd en de ander aan zijn schouder. Het drietal is behandeld in het ziekenhuis en vervolgens ingesloten door de politie. De mannen worden verhoord wanneer hun gezondheid dat toelaat, aldus de politie. De recherche heeft de zaak in onderzoek en kijkt onder andere naar sporen. Getuigen van de vechtpartij of mensen met meer informatie worden verzocht zich te melden bij politie Hilversum. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.