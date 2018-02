Harry Mulisch begraven in onterecht geruimd graf: "De stenen zijn weg, alles is weg"

AMSTERDAM - (AT5) De familie De Lange is een rechtszaak begonnen tegen Zorgvlied in Amsterdam. De begraafplaats heeft de familiegraven van hun voorouders geruimd, terwijl dat helemaal niet zou mogen. Inmiddels ligt schrijver Harry Mulisch begraven in een van de graven.

Allert de Lange deed zijn ontdekking in november 2014. Zijn familie heeft al meer dan honderd jaar twee familiegraven op Zorgvlied. Ze waren voor de eeuwigheid afgekocht. Maar toen De Lange zijn zus er wilde begraven, bleken de graven te zijn geruimd. Er lagen andere overledenen, onder wie Harry Mulisch.

"We wilden toen onze overleden zus bijzetten in het familiegraf, maar we konden het niet vinden. De grafsteen bleek weg te zijn gehaald", zegt een familielid tegen AT5. Zorgvlied heeft de familie laten weten dat het graf al in 2010 is geruimd. Volgens de begraafplaats stond er vanaf 2006 een bordje bij het graf om in contact te komen met de familie.

Het kwam hard aan bij De Lange. "Dat je voorouders in feite ook verdwenen zijn. Want de beenderen zijn dus ook weg." Volgens Zorgvlied had de familie De Lange de graven in een eerder stadium officieel moeten overnemen. Maar Allert de Lange heeft een oud bewijsrecht waarin daar geen woord over staat.

"Alles is weg"

Zorgvlied heeft de familie een nieuw graf aangeboden. "Daar krijgen we het unieke plekje en onze voorouders niet mee terug", zegt De Lange. "We hoeven de oude plek niet terug, dat willen we de familie van Mulisch niet aandoen. Daar kan niemand wat aan doen, wie daar ligt. Of dat meneer Jansen of meneer Pietersen is. Het is al erg genoeg dat dit gebeurd is."

"De stenen zijn weg, alles is weg", aldus De Lange. Wel wil hij dat Zorgvlied erkent dat de begraafplaats een fout maakte met daarbij een materiële en immateriële schadevergoeding van 10.000 euro. "Het geld gaan we schenken aan KiKa." Ook wil de familie dat de beenderen van overleden familieleden worden opgegraven.

En hij eist dat Zorgvlied opdraait voor de kosten van de begrafenis van zijn zus, omdat dit niet in het familiegraf kon. Zijn zus is uiteindelijk op een ander begraafplaats te ruste gelegd.