Oudste werkende huisarts van Nederland (93) overleden Foto: AT5

AMSTERDAM - Nico van Hasselt, de oudste nog praktiserende huisarts van Nederland, is gisteren overleden. Hij is 93 jaar oud geworden en was tot aan zijn dood werkzaam als dokter in zijn praktijk in Buitenveldert, Amsterdam. Jaarlijks had hij gemiddeld 9.500 patiëntencontacten en zo'n acht huisbezoeken per dag.

De Amsterdammer heeft een bewogen leven achter de rug. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet. In april 1943 werd hij verraden, gearresteerd en gevangengezet in Kamp Vught. In juli van dat jaar ontsnapte Van Hasselt. Later werd hij nog een keer opgepakt, waarna hij in een kamp in Amersfoort vastzat. Artsen wisten te voorkomen dat Van Hasselt naar Duitsland zou worden getransporteerd. In 1945 werd hij bevrijd uit de gevangenis in Scheveningen. Geen pensioen

Van Hasselt studeerde medicijnen in Amsterdam en Leiden. In 1989, op 65-jarige leeftijd, kreeg hij te horen dat hij moest stoppen. Dit weigerde hij echter, omdat hij zich nog fit genoeg voelde om te werken. Hij kreeg na een juridische strijd gelijk.