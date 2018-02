Van Gennip geniet van Oranjeschaatsers: 'Elke afstand is raak'

HAARLEM - AMSTERDAM De koningin van de Winterspelen van 1988 geniet ook in 2018 van de prestaties van de Nederlanders. Op de schaatsbaan in Gangneung pakken zowel de mannen als vrouwen de ene na de andere medaille. "Het kan zowat niet beter", aldus Yvonne van Gennip.

Tot nu toe heeft de Nederlandse schaatséquipe al het schaatsgoud in Zuid-Korea weten te veroveren. Van Gennip geniet van de uitstekende prestaties van Team NL. "Dit is echt heel knap", zegt ze tegen NH Sport. "Sotsji (de Spelen van 2014 - red.) was fantastisch en veel mensen zeiden: dat gaan we nooit meer herhalen. Ik heb het idee dat ze heel dichtbij die 24 medailles van toen gaan komen." Op dit moment staat de teller op elf medailles (5x goud, 4x zilver en 2x brons).

Ook op deze Spelen heerst de Nederlandse schaatsploeg dus weer. Van Gennip weet wel hoe dat komt. "We zijn sowieso goed in schaatsen, maar vooral ook in pieken op het juiste moment. We hebben klasbakken van coaches en daarnaast hebben we met ons OKT een soort mini-Olympische Spelen. Dat is een mooie generale die wat druk met zich meeneemt. Het blijkt wel dat ze daartegen bestand zijn."

'Voorspelbare uitslagen zijn geestdodend'

Door al die uitstekende Oranjeprestaties bij het schaatsen, gaan er geluiden dat het niet leuk meer is omdat de winnaar toch al vast staat. Daar wil Van Gennip niets van weten. "Het is belangrijk dat andere landen blijven aanhaken. Er is niets geestdodender dan een voorspelbare uitslag. Aan de andere kant is winnen hartstikke leuk. We zijn erg goed in en daar moeten we blij mee zijn. Als ik van dichtbij meemaak hoe het gaat, zie ik dat de sporters er ongelooflijk hard voor werken en de lat hoog leggen."

Winterkoningin van de Spelen

Van Gennip weet als geen ander hoe het is om op het podium te staan tijdens de Olympische Winterspelen. De koningin van de Winterspelen van 1988 heeft dan ook veel respect voor de absolute Koningin van de Winterspelen: Ireen Wüst. "Als je in staat bent om op vier Spelen goud te pakken, ben je by far de allerbeste."

Op de Spelen in Calgary pakte Van Gennip het goud op de 1000, 1500 en 3000 meter. Dat bracht haar totaal op drie gouden plakken. Daarmee staat ze samen met Marianne Timmer (ook drie) onder Wüst. Vandaag kwam daar Jorien Ter Mors bij, die met het goud op de 1000 meter ook haar derde gouden plak pakte. "Dat is een mooi gezelschap. Als ze heel blijft, denk ik dat ze nog wel wat gaat pakken. Zij rijdt met zoveel gemak."

Thuis voor de buis

Van Gennip is op dit moment teammanager van de KNSB. Daar is ze verantwoordelijk voor de communicatie tussen de organisatie van de toernooien en de spelers en coaches. Toch is ze niet aanwezig in Zuid-Korea, omdat technisch directeur Arie Koops haar taken waarneemt in Gangneung. "Het is heel jammer. Iedereen zei bij de laatste wedstrijden: tot in Gangneung, maar ik zei dat ik niet ging. Dat vonden ze opmerkelijk."Op de vraag of ze dan niet zelf nog een ticket had willen boeken: "In Sochi liep ik rond als een toerist, maar ik wil bij de Spelen wel een rol hebben. Hopelijk ben ik er over vier jaar gewoon bij."

Experimenteren met nieuwe sporten

Ondanks het feit dat Van Gennip het magische sporttoernooi thuis voor de buis moet zien, geniet ze niet alleen van het schaatsen. "Ik vind heel veel sporten leuk. Zo ook bijvoorbeeld rodelen, big air, slopestyle of bobsleeën. Dat zijn van die sporten waar je normaal gesproken niet naar kijkt. Ook ben ik wel fan van die nieuwe sneeuwsporten. Ik vind het best weleens goed om te experimenteren met nieuwe sporten. Ook om de jeugd te stimuleren. Die vinden al die ouderwetse sporten soms een beetje saai. Misschien zouden we het schaatsen ook wel wat moeten hervormen. Bijvoorbeeld een allround-titel bij de Spelen. Dan heb je echt de allerbeste schaatser."

Nog meer Nederlands succes

Vooruitkijkend op wat er nog komen gaat deze Olympische Winterspelen, verwacht Van Gennip nog wel een paar Nederlandse successen. "Kjeld Nuis komt in deze vorm op het podium op de 1000 meter, Kai Verbij kan misschien nog meedoen. Op de 10 ga ik er vanuit dat Sven Kramer eindelijk goud gaat pakken. Ook van de ploegenachtervolgingen verwacht ik veel." De enige discipline waar Van Gennip niet zo zeker van is, is de 500 meter bij de vrouwen. "Maar ja, dan hebben die andere landen ook wat."