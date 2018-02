NH Iconen: Carry Geijssen schreef geschiedenis met eerste schaatsgoud

AMSTERDAM - Op 11 februari 1968 was er een primeur bij het langebaanschaatsen. De Amsterdamse Carry Geijssen won in Grenoble als eerste Nederlander goud op de Winterspelen.

Biografie



Naam: Carry Geijssen



Geboren: 11 januari 1947, Amsterdam



Belangrijkste titels: Olympisch goud in 1968 op de 1000 meter en zilver op de 1.500 meter





Dat de Amsterdamse Geijssen de 1000 meter zou winnen, gold als een verrassing. Maar helemaal kwam haar overwinning nou ook weer niet uit de lucht vallen. Ze had een dag eerder al een zilveren medaille gewonnen op de 1500 meter. Bovendien was Carry in grootste vorm naar Grenoble afgereisd.

"Ik stop ermee"

Even leken de spanningen haar te groot worden. Geijssen: "Voor de wedstrijd lag ik op een bank en dacht: 'ik stop ermee'." Zo gespannen was ze op dat moment. Eenmaal aan de start viel alle spanning weg en reed ze, wat achteraf zou blijken, de snelste tijd van allemaal.

"Verwachten doe je niks, maar je hoopt dan altijd. Maar ja, omdat ik wel in goede vorm was, is er altijd een kans. Nou ja, dat is dan ook gelukt," zegt ze nu met een brede glimlach.

Eeuwige roem

Behalve eeuwige roem heeft de gouden plak Geijssen niet veel meer gebracht. "Ik heb er eigenlijk niet veel voordelen van gehad. Geld kreeg je ook niet in de tijd. Ja, een beetje zakgeld. Anderhalve gulden, of tweeënhalve gulden, dat weet ik niet meer precies. Dat was ook niet van belang, daar dacht je helemaal niet aan. Je reed gewoon voor de eer en dat was het."