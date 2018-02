Claudio is model én redder bij de KNRM: "Het gaat om het totaalpakket"

IJMUIDEN - Als stoere bink van de Koninklijke Redding Maatschappij (KNRM) in IJmuiden geniet hij van het werk op zee. Hoe hoger de golven, hoe liever Claudio Schoorstra het heeft. Maar de redder leeft een dubbelleven.

De vrijwilliger heeft er naast mensenredden namelijk een andere uitdaging bij. Hij is doorgedrongen tot de finale van de Mister International-verkiezing. Niet zo maar een modellenwedstrijd, maar een strijd waarbij de mannen worden beoordeeld op veel meer dingen 'dan er alleen maar een beetje leuk uitzien'.

Totaalpakket

Zo wordt onder andere gekeken naar hoe hij omgaat met social media en hoe hij zich presenteert. Anders had Claudio er niet aan meegedaan, zo zegt hij zelf.

"Nee, het moet wel ergens over gaan, en in deze verkiezing gaat het om een totaalpakket", vertelt hij tegen NH NH Nieuws. "Dat spreekt me aan. Ik denk nu niet meteen dat ik m'n werk ervan kan maken, maar je weet nooit waar het toe leidt."

Hoe zijn toekomst er ook uitziet, de IJmuidenaar wil actief blijven bij de KNRM. "Dat vind ik prachtig. Nee, hier krijgen ze me niet zo snel weg."