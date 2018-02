Mysterie rond dood 50-jarige man op Eerste Hulp: mogelijke vergiftiging

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar meer informatie rond de mysterieuze dood van een 50-jarige man. In het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam werd op zondag 21 januari een man naar de Eerste Hulp gebracht, die nog diezelfde nacht overleed. Omdat de man mogelijk iets giftigs binnen heeft gekregen, slaat de politie alarm.

De man werd rond 22.45 uur bij de Eerste Hulp bij het ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat (locatie West) afgezet door een andere man. Van die man is vervolgens niets meer vernomen.

Gif

Volgens een politiewoordvoerder was het slachtoffer nog aanspreekbaar toen hij in het ziekenhuis aankwam. Hij gaf zelf nog aan mogelijk iets giftigs binnen te hebben gekregen. Een paar uur later overleed hij. Omdat de oorzaak van zijn dood nog onduidelijk is, hoopt de politie door de publiciteit te zoeken in contact te komen met de man die het slachtoffer naar het ziekenhuis bracht.

Over de identiteit van het slachtoffer is door de politie verder niets bekendgemaakt. De politie heeft een foto verspreid van de man die met hem in het ziekenhuis was.

Het is niet duidelijk of het om een misdrijf of om een ongeluk gaat. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.