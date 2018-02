Verrassende Griekspoor wacht Nederlands onderonsje bij ABN Amro-toernooi

NIEUW-VENNEP - ROTTERDAM Tallon Griekspoor kan zich na zijn wereldpartij tegen Stan Wawrinka opmaken voor een ontmoeting met Robin Haase. In de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam nemen de twee Nederlanders het tegen elkaar op.

Het was al duidelijk dat Griekspoor tegen een Nederlander zou spelen. De vraag was alleen tegen wie. Het wordt dus Robin Haase, die slechts 54 minuten nodig had om Thiemo de Bakker te verslaan (6-2, 6-2).

De huidige nummer 259 van de wereld stuntte dinsdagavond in Ahoy door af te rekenen met wereldtopper Wawrinka. Al in de eerste set voelde Griekspoor dat er een goed resultaat inzat. Hij verloor de eerste set weliswaar, maar sloeg daarna toe.

Federer

De winnaar van de partij tussen Griekspoor en Haase speelt mogelijk tegen tennislegende Roger Federer. De Zwitser moet daarvoor zien af te rekenen met de Duitser Phillipp Kohlschreiber. Federer is gebrand op een goed resultaat in Rotterdam. Als hij minimaal de halve eindstrijd haalt is hij weer de nummer één van de wereldranglijst.