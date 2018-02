Fortuna Sittard stuurt oud-Ajacied Oliseh alsnog de laan uit

AMSTERDAM - SITTARD De wegen van Fortuna Sittard en trainer Sunday Oliseh scheiden dit keer definitief. De oud-speler van Ajax leek twee weken geleden al ontslagen, maar de trainer verscheen toch weer op het veld bij de Limburgers. Nu is het doek definitief gevallen voor de 43-jarige oefenmeester.

De Limburgse club meldt in een verklaring op de website dat het 'verwijtbaar handelen' van Oliseh heeft geleid tot een voortijdig vertrek. "Meerdere pogingen van de club om de trainer tot ander gedrag te bewegen bleven helaas zonder resultaat, met uiteindelijk ook een onwerkbare situatie als resultaat", aldus het statement van Fortuna Sittard. De club meldt dat de slechtere resultaten van de laatste weken niets te maken hebben met zijn ontslag.

Het rommelt al langer

Het rommelde al langer in Zuid-Limburg. Oliseh stelde dat slechts twaalf van de spelers het niveau van de Jupiler League hadden. Ook had hij het meerdere malen aan de stok met voorzitter Isitan Gün. Voor het duel met FC Volendam van twee weken geleden, was er al sprake van het ontslag. Toch bleek de Nigeriaan in het KRAS-stadion op de bank te zitten als trainer van Fortuna. Nu is het ontslag dus definitief.

Vier keer verlies op rij

Ondanks een knappe derde plaats, loopt het na de winterstop niet lekker bij Fortuna Sittard. Waar voor de winsterstop veel werd gewonnen en een periodetitel werd veroverd, verloor de club de laatste weken vier wedstrijden op rij en moet NEC en Jong Ajax voor zich dulden. Afglopen maandag verloor Fortuna nog van Jong AZ.

Vrijdagavond speelt Telstar tegen Fortuna Sittard in Limburg. Een liveverslag van dat duel is te horen op de radio in NH Sport.