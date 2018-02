Giftig Chroom-6 ontdekt in provinciale brug: 50 bruggen onderzocht

SINT-MAARTENSVLOTBRUG - SINT MAARTENSVLOTBRUG Er is een verhoogd gehalte Chroom-6 aangetroffen in de Sint Maartensvlotbrug. De giftige stof zit in de roestwerende verf van een stalen onderdeel. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid, maar de provincie gaat de ongeveer vijftig andere Noord-Hollandse bruggen wel preventief controleren op 'besmetting'.

Als er werkzaamheden op de planning staan, wat bij de Sint Maartensvlotbrug het geval is, voert de provincie een preventief onderzoek uit naar mogelijk giftige stoffen. Tijdens zo'n controle aan de provinciale brug werd de kankerverwekkende stof ontdekt in één van de achttien afgenomen monsters.

De provincie laat weten dat er geen reden is tot paniek. "We weten hoe we hier mee om moeten gaan", aldus woordvoerder Fabian Paardekooper. "Ook is er maar een heel kleine hoeveelheid ontdekt en is het nog maar de vraag of we Chroom-6 gaan aantreffen in andere bruggen."

Kankerverwekkend

In het verleden werd de metaalsoort toegepast in verflagen van stalen onderdelen, omdat het een goede bescherming biedt tegen roest. In vaste vorm is er geen enkel risico voor de volksgezondheid, maar als Chroom-6 als stof vrijkomt, kan zelfs de kleinste hoeveelheid al kankerverwekkend zijn.

De provincie laat weten dat de ontdekking ervoor heeft gezorgd dat er extra maatregelen getroffen moeten worden. Zo worden de inwoners van Sint Maartensvlotbrug geïnformeerd en wordt er tijdens de werkzaamheden opgelet dat Chroom-6 niet kan verspreiden in de directe omgeving. Mogelijk worden de betreffende onderdelen gedemonteerd en afgevoerd, zodat ze ergens anders gerenoveerd kunnen worden.

Een aantal jaar geleden werd bekend dat de stof ook in een deel van de marinewerf in Den Helder was ontdekt. Hier zouden werknemers zelfs ziek zijn geworden door de blootstelling.