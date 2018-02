Meet up Amstelveen: enthousiasme voor miljoenen kostende opknapbeurt De Poel

AMSTELVEEN - Voormalig recreatiegebied De Poel in Amstelveen moet weer de allure van vroeger krijgen. Tijdens een meet up van NH Kiest in samenwerking met RTV Amstelveen bleek dat het enthousiasme daarvoor groot is. Ook al kost een opknapbeurt meer dan tien miljoen euro.

Zo'n veertig jaar geleden was De Poel een populaire plek om te zeilen, te zwemmen en later ook om te surfen. Maar in de loop der jaren is het gebied, dat ooit de parel van Amstelveen werd genoemd, in de vergetelheid geraakt. Er wordt al jaren niet meer gebaggerd, waardoor varen zo goed als onmogelijk is. Bovendien is zwemmen te gevaarlijk omdat er regelmatig blauwalg in het water zit.



Opknappen kost miljoenen

Daar moet verandering in komen. Dat bleek tijdens de meet up van NH Kiest. Het enthousiasme van enkele betrokken Amstelveners is ook overgeslagen op de politiek. Meerdere partijen willen graag dat De Poel weer een volwaardig recreatiegebied wordt.

Al zit daar volgens Hoogheemraadschap Rijnland wel een kostenplaatje aan. Alleen het baggeren al kost zo'n tien miljoen euro. Maar meerdere partijen lieten weten dat het flinke prijskaartje een opknapbeurt niet in de weg hoeft te staan.