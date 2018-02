Belager mishandelde Timo in beroep: "Ben heel teleurgesteld"

LANDSMEER - De man die Timo Graver uit Landsmeer een paar maanden geleden een gebroken kaak sloeg, gaat in beroep tegen de straf die de rechter hem vorige week oplegde. De 46-jarige Willem B. belaagde Timo een paar maanden geleden op de dag voordat Timo de zwaarste vorm van chemotherapie voor de behandeling van kanker moest ondergaan.

De rechter veroordeelde de man tot één maand onvoorwaardelijke celstraf en het betalen van een schadevergoeding van 2.300 euro. In de rechtszaal bood de 46-jarige Landsmeerder nog uitvoerig zijn excuses aan, maar die spijtbetuiging is voor Timo nu niet veel meer waard. "Het lijkt me dat als je spijt hebt, dat je dan ook de straf uitzit die je opgelegd krijgt", zegt een teleurgestelde Timo tegenover NH Nieuws.

"Het was afgesloten en nu gaat de zaak toch weer verder", verzucht Timo. "Ik ben heel teleurgesteld en baal er wel van, al had ik het ook wel enigszins verwacht."

Het kan overigens nog een paar maanden duren voordat het beroep door het Gerechtshof Amsterdam behandeld gaat worden. "Gelukkig duurt dat nog even en kan ik het hopelijk van me afzetten, maar ik baal er nu wel erg van", besluit Timo.