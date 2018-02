Zwembadrel in Hilversum: "Ik voel me aardig in de zeik genomen"

HILVERSUM - Er is een heuse 'zwembadrel' ontstaan in de Hilversum. Zwemleraar Shiva de Winter is al acht jaar lang bezig met het vinden van een geschikte locatie voor een instructiebad. Op het moment dat hij dacht een geschikt pand te hebben gevonden, werd het ineens afgewezen. Niemand begrijpt er wat van en de politiek roept de wethouder op het matje.

"Ik voel me aardig in de zeik genomen. Het vertrouwen in de politiek is volledig weg", vertelt De Winter. Hiermee doelt hij op de afgewezen vergunning voor het zwembad. Hij dacht het ideale pand te hebben gevonden voor zijn instructiebad. Helemaal omdat in dit pand al twintig jaar zwemles is gegeven. "Ik dacht van nou ja, één plus één maakt meestal twee. Maar er zit een hobbel tussen."

De gemeente vindt dat de verkeersveiligheid rondom het pand niet in orde is. "Wat hier komt is een voortzetting van wat er zat en daar waren nooit problemen, daarom snap ik het niet", zegt Tjerk Pelsma van de ChristenUnie. Hij heeft vragen gesteld aan de wethouder over de afgewezen vergunning.

Oproep

Wethouder Floris Voorink zegt dat het vroegere zwembad er zat zonder vergunning. "Dat kom je helaas wel eens vaker tegen, dat er in het verleden dingen gebeurd zijn die niet helemaal volgens de procedures zijn gegaan. We vinden de verkeerssituatie hier onveilig, daarom is het afgewezen."

De zwemleraar roept iedereen op om vanavond naar de raadsvergadering te komen. Daar zal hij proberen de gemeenteraad te overtuigen. "Dat zwembad gaat er komen, dat sowieso", besluit De Winter.