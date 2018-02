Ernstig tekort aan brandweervrijwilligers in Medemblik: "Dit bezorgt me kopzorgen"

MEDEMBLIK - Het brandweerkorps heeft in theorie genoeg mensen, maar in de praktijk is er een groot tekort. Volgens commandant Michel Boon is het in de afgelopen zestien jaar niet zo nijpend geweest. "Dit bezorgt mij echt kopzorgen."

Boon heeft vooral moeite om het rooster op doordeweekse dagen, overdag vol te krijgen. De meeste mensen zijn dan aan het werk en vaak buiten de gemeente waar ze wonen, waardoor het korps maar weinig vrijwilligers in kan zetten. "Het zijn altijd dezelfden waar we een beroep op moeten doen."

Onlangs moest de commandant zijn korps afmelden voor een officiële melding van de meldkamer, wegens onderbezetting. "Dat wil je niet als commandant. Dan moet je een beroep doen op korpsen uit omliggende dorpen zoals Abbekerk."



Ernstig tekort

Dit gebeurt in heel Noord-Holland Noord zo'n 33 keer per jaar. Aanrijtijden kunnen in deze gevallen langer zijn dan normaal, afhankelijk van de locatie waar de melding vandaan komt. Via een computersysteem wordt het dichtstbijzijnde korps automatisch ingeschakeld.

"Ik weet niet of we kunnen zeggen dat een huis dan helemaal afbrandt of gedeeltelijk als we er eerder zouden zijn. Dat is gissen en dat moeten we niet doen", vertelt Boon. "Maar het is wel de hoogste tijd dat er wat gaat gebeuren."

In West-Friesland heeft het korps van Enkhuizen een aantal jaren geleden ook al te maken gehad met een ernstig tekort aan vrijwilligers. Op dit moment zijn maar liefst dertig korpsen in Noord-Holland Noord op zoek naar mensen.

"Het is steeds lastiger om mensen te vinden. We doen er van alles aan. Maar mensen hebben minder tijd en het lijkt erop dat het niet meer vanzelfsprekend is om je in te zetten voor de gemeenschap. Hopelijk kunnen we het tij keren."