Verdachte van 'tramliquidatie' bij Amsterdams waterpijpcafé aangehouden

AMSTERDAM - De politie heeft een 33-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht een van de schutters te zijn geweest bij een dodelijke schietpartij in een waterpijpcafé in Amsterdam. Het slachtoffer was die dag, 13 mei 2015, toevallig in de buurt van het café aan de De Clercqstraat toen hij rond 00.15 uur dodelijk werd geraakt door een kogel.

De verdachte is al op 19 januari gearresteerd, heeft de politie zojuist bekendgemaakt. De man is in de gevangenis aangehouden waar hij sinds juni vorig jaar vastzat in verband met een andere zaak. Samen met vier anderen wordt hij ervan verdacht dat hij een liquidatie in Almere zou hebben voorbereid.

Bij de aanhouding reden twee verdachten in een gestolen BMW met valse kentekenplaten. Zij droegen dubbele kleding, een muts en handschoenen. Zij hadden bovendien versleutelde telefoons en een wapen bij zich, aldus de politie.

DNA-match

Bij de schietpartij in het waterpijpcafé raakte een van de schutters gewond doordat hij vanuit het waterpijpcafé werd beschoten. Een kogelpunt boorde zich via het lichaam van de schutter in de deurpost van het café, zo brengt de politie nu naar buiten.

Vervolgens heeft onderzoek van de kogel DNA-materiaal van de gewonde schutter opgeleverd. Doordat zijn DNA-materiaal in de zaak in Almere al was afgenomen, kon nu een DNA-match worden gemaakt.

Trampassagiers gewond

Bij de schietpartij aan de De Clercqstraat werd meerdere keren geschoten. Een aantal kogels raakte een voorbijrijdende tram. Omdat de inzittenden van die tram op de grond zijn gaan liggen, raakte niemand van de passagiers gewond.

De zaak van de voorkomen liquidatie in Almere wordt morgen voor de rechtbank behandeld. De officier gaat de rechtbank verzoeken beide zaken samen te behandelen.