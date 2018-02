De Peiling: Wat vind jij van Valentijnsdag?

NOORD-HOLLAND - Commerciële onzin of pure romantiek. Wat vind jij van Valentijnsdag? Heb jij er iets aan gedaan vandaag of boycot jij 14 februari? We horen het graag!

Jongeren

Volgens tijdschrift Quest doen vooral jongeren aan Valentijnsdag. 45 procent koopt een beertje, chocolaatjes, hartjesballonnen of iets anders om een geliefde in het het zonnetje te zetten. Boven de 55 jaar doet nog maar 11 procent van de Nederlanders iets aan Valentijnsdag.

Trouwen

Voor 11 stellen is deze Valentijnsdag het moment waarop ze elkaar het ja-woord geven in poptempel Paradiso in Amsterdam. In 2018 bestaat Paradiso vijftig jaar, wat het hele jaar gevierd wordt met bijzondere programma’s. Een van de al langer bestaande wensen was om in Paradiso te kunnen trouwen, zoals dat ook gebeurde toen het nog een kerkgebouw van de Vrije Gemeente was.

Datingsites

Voor wie de ware nog niet is verschenen hebben datingsites acties rond Valentijnsdag. De komende drie dagen gratis daten bijvoorbeeld. Mannen vinden Valentijnsdag belangrijker dan vrouwen. Eén op de vier vrijgezellen vindt het vervelend om alleen te zijn op Valentijnsdag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse dating-app The Inner Circle.

Ben jij gevoelig voor Valentijnsdag of doet het je als nuchtere Noord-Hollander helemaal niets? Heb je er een mooi verhaal over Valentijnsdag? We horen het graag van je!

