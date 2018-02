Brand in voormalig ING-kantoor 'De Schoen': 120 mensen geëvacueerd

AMSTERDAM - In een kantorenpand aan het Skûtsjespad langs de ringweg A10 bij Amsterdam-Zuid is rond het middaguur een brand uitgebroken. Het gaat om het oude ING-gebouw dat 'De Schoen' wordt genoemd.

Het complex is ontruimd, meldt een woordvoerder van de Brandweer Amsterdam-Amstelland aan NH Nieuws. Zo'n 120 mensen zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw. Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn gecontroleerd door hulpverleners.

De brand was ontstaan op het dak van het bekende kantoorpand. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Er viel een tijd lang een rookpluim te zien boven het gebouw. Deze is inmiddels weg.

Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Volgens de VerkeersInformatieDienst heeft het verkeer geen last van de brand.