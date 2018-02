Deel dit artikel:











Haarlemse 'pornodanser' vrijgelaten in Cambodja Foto: Politie Cambodja

HAARLEM - De 22-jarige Haarlemmer Job van der W., die samen met negen andere toeristen 'pornografisch' zou hebben gedanst in Cambodja, is vrijgelaten. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NH Nieuws. Hij is afgelopen nacht vrijgelaten, maar het is onduidelijk waar hij nu is.

Wel kan de woordvoerder melden dat de Nederlander inmiddels Cambodja heeft verlaten. Van der W. en een grote groep andere toeristen waren op een feestje in Siem Reap, in de buurt van het tempelcomplex Angkor Wat. Foto's van dat feestje, waarop te zien was dat mannen en vrouwen gekleed op elkaar lagen, verschenen op sociale media. Lees ook: 'Opgepakte Nederlander op pornografisch feest Cambodja is Haarlemmer (22)' Hierop arresteerde de politie 87 partygangers. Van hen zijn er intussen 77 naar huis gestuurd, na een preek over hun 'onaanvaardbare gedrag'. Van de overige tien werden er zeven vorige week woensdag op borgtocht vrijgelaten. Lees ook: Opgepakte Haarlemmer zegt sorry voor 'pornodans' in Cambodja De Haarlemmer zat nog vast met een Brit en een Noor. Of zij ook zijn vrijgelaten is volgens De Telegraaf, die eerder vanochtend al meldde dat Van der W. zou zijn vrijgelaten, niet duidelijk.