Huub (93) en Jo (91) ontmoetten elkaar in de trein naar Heiloo: "Al 71 jaar verliefd"

HEILOO - Huub (93) en Jo (91) ontmoetten elkaar 71 jaar geleden op het balkon van de trein naar Heiloo. Huub was op slag verliefd. Gelukkig zag Jo Huub ook wel zitten: "Het zat meteen goed."

Deze Valentijnsdag deelt de NS het liefdesverhaal van Huub en Jo aan het grote publiek. Het stel houdt lieflijk elkaars handen vast in de trein, terwijl ze over hun romance vertellen. "Bij het uitstappen deed hij een briefje in mijn hand", vertelt Jo.

Bij thuiskomst begon de Heiloose direct met het schrijven van een brief aan de man waar zij zo van onder de indruk was. 'Beste Henk', schreef ze op papier. "Maar het was Huub", giechelen ze beiden.

Even was het spannend of Huub de liefdesbrief ooit zou krijgen. Zijn nicht had hem namelijk achtergehouden. Tot zijn tante zei: "Er is een brief gekomen uit Heiloo."

Kusje

Huub maakte de brief snel open. "En toen stond er boven: 'Beste Henk, wanneer kom je?'" Met een klein kusje sluiten ze hun liefdesverhaal af. Inmiddels zijn Huub en Jo al 67 jaar met elkaar getrouwd.