Amsterdam heeft snelst stijgende huizenprijs van Europa

AMSTERDAM - (AT5) Uit onderzoek van de Engelse makelaar Savills blijkt dat Amsterdam de snelst groeiende huizenprijs van Europa heeft. In een jaar tijd is de vierkantemeterprijs met bijna 21 procent gestegen. Wereldwijd stegen de huizenprijzen alleen harder in vijf Chinese steden.

In Europa staat Dublin op plek twee met een stijging van 12,3 procent, gevolgd door Parijs met een waardestijging van 8,3 procent in een jaar tijd. Amsterdam staat in Europa dus by far bovenaan de lijst.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere woningen en woningen in het hogere prijssegment. Vooral in de eerste groep stijgen de prijzen explosief in de stad. Voor de duurdere woningen is er ook een waardestijging te zien, die ligt wat lager op 10,7 procent in een jaar.

Einde in zicht

Er is ook een lichtpuntje voor woningzoekenden: het einde is in zicht. "Europese steden zoals Amsterdam, Madrid, Parijs en Dublin zijn klaar voor verdere prijsgroei, hoewel ook zij naar verwachting een top zullen bereiken binnen de komende vijf jaar", valt er in het onderzoek te lezen.