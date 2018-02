Man zit nacht lang 'gevangen' in eigen stoel: krantenjongens slaan alarm

AKERSLOOT - Een roerige ochtend aan de Koningsweg in Akersloot. Daar sloegen twee krantenjongens alarm toen ze een bewoner in een stoel zagen zitten die zich met man en macht probeerde los te rukken. Er werd direct een ambulance en politiewagen naar de straat gestuurd.

Toen de politie daar aankwam, bleek de situatie net iets minder ernstig dan aanvankelijk gedacht. Waar het vermoeden bestond dat de huiseigenaar slachtoffer was van een overval en was vastgebonden in een stoel, ging het blijkbaar om iets onschuldigers.

De bewoner zat vast in een elektrisch verstelbare stoel en kon er met geen mogelijkheid zelf uit komen. ''Ik ging gisteren rond 01.00 uur in de stoel zitten en toen kantelde hij. Ik kon geen kant meer op. De afstandsbediening werkte ook niet meer. Het was een heel vervelende ervaring", zegt de bejaarde bewoner tegen NH Nieuws.

Hele nacht gewacht

"Ik ben maar blijven zitten en heb gewacht tot er mensen naar hun werk gingen. Dan kan ik zwaaien en de aandacht trekken. Toen de krantenbezorgers rond een uur of zes kwamen, hebben zij de politie gebeld en was ik zo bevrijd."

Het gaat nu gelukkig weer goed met de man en hij heeft inmiddels ook wat slaap ingehaald. "Maar de stoel gaat wel de deur uit. Want stel dat er brand uitbreekt, dan kun je geen kant meer op. De leverancier gaat ernaar kijken wat er nu aan mankeert of wat ik verkeerd heb gedaan. Dat kan natuurlijk ook", zegt hij realistisch.