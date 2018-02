Paradiso vandaag officiële trouwlocatie: "We zouden graag zelf eens de hoofdact zijn"

AMSTERDAM - (AT5) Voor de één bestaat er geen groter cliché, voor de ander is het een droom die uitkomt: deze Valentijnsdag geven elf smoorverliefde stellen elkaar het ja-woord in het Amsterdamse poppodium Paradiso.

Paradiso bestaat dit jaar een halve eeuw. Om dat te vieren is besloten er voor een dag een officiële trouwlocatie van te maken, en verliefde stellen aan te sporen te reageren als zij zich in de poptempel in de echt willen laten verbinden. Eigenlijk net als vroeger, want voordat het een evenementenlocatie werd, was het een kerk.



Dat leverde reacties van talloze stellen op, waaruit de afgelopen maanden elf gelukkige koppels werden geselecteerd. Pieter Hoogland en Miriam van 't Veer vormen één van die koppels. Eigenlijk trouwen ze voor de tweede keer, want in 2004 gaven ze elkaar al eens een onofficieel ja-woord. Ook dat was in Paradiso, tijdens een Expornstar-feest in de kelder van het pand.



Bruisend muzikaal epicentrum

Ook voor Bart Verbiest en Lilian Seine is vandaag de grote dag, zo blijkt uit de lijst met stellen op de website van Paradiso. Bart en Lilian willen zo graag trouwen in 'het bruisend muzikaal epicentrum van Amsterdam' dat ze bij hun aanmelding een 'kleurrijk fotoboek over hun liefdesverhaal' meestuurden. Dat boek ging vergezeld van een dichterlijke tekst. 'Zo graag zouden wij zelf eens de hoofdact zijn.'



De huwelijken worden gesloten tussen 10.00 en 22.00 uur. Aansluitend is er een groot feest voor de kersverse echtparen en hun aanhang. Ieder stel mag maximaal 250 gasten uitnodigen, dus dat belooft een drukbezocht (besloten) feest te worden.