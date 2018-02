Meerdere autobranden vannacht in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - NOORD-HOLLAND De brandweer heeft een nacht vol autobranden achter de rug. Zowel in Amsterdam, Koog aan de Zaan en IJmuiden vlogen auto's in brand.

Aan de Zeevaart in Amsterdam-Noord brandden vannacht twee auto's uit. Het is nog onduidelijk in welke auto de brand begonnen is. Volgens de brandweer kan de brand van de ene op de andere auto zijn overgeslagen, maar de branden kunnen ook apart begonnen zijn.

Rond 1.45 uur schrokken bewoners van de Zuiderkerkstraat in Koog aan de Zaan wakker van een brandende auto. Het voertuig brandde volledig uit. Iets later rond 3.15 uur werd de brandweer opgeroepen voor een busje dat in brand stond aan de President Krugerstraat in IJmuiden. De schade aan het busje is enorm.

Hoe de autobranden hebben kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Naar alle drie de autobranden, die los van elkaar staan, is de politie een onderzoek gestart.