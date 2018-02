Deze superdeluxe Boeing is het tijdelijke regeringstoestel

SCHIPHOL - Een zeer luxe Boeing 737 Business Jet zal het komende jaar dienst doen als regeringstoestel voor het Koninklijk Huis en leden van het kabinet. Naar alle waarschijnlijkheid is het een Boeing die afgelopen maandag al op Schiphol is geland. En aan comfort geen gebrek aan boord van het tijdelijke toestel.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vorig jaar verkocht Nederland haar oude regeringstoestel, een 21 jaar oude Fokker 70. Dat toestel werd overgenomen door een Australische luchtvaartmaatschappij. De vervanger van de Fokker wordt een Boeing 737 BBJ (Business Jet) en zal begin 2019 worden geleverd.

Tot dat nieuwe regeringstoestel begin volgend jaar in gebruik zal worden genomen, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een tijdelijke Boeing 737 BBJ gehuurd. Dit toestel zou van een Maltese luchtvaartmaatschappij zijn, gespecialiseerd in zeer luxe zakenvliegtuigen.

Tweepersoonsbed

Bij vergelijkbare Boeings, de 737-700, is normaal gesproken plaats voor zo'n 140 inzittenden. Dit toestel is voorzien van slechts 19 zitplaatsen. Sommige stoelen kunnen ook plat en als bed worden gebruikt. Maar er is ook een echt tweepersoonsbed en WiFi aan boord.

De Boeing 737 BBJ heeft een vliegbereik van bijna 9800 kilometer. Genoeg om in een keer naar bijvoorbeeld Caribisch Nederland te kunnen vliegen. De Fokker 70 kon dat niet zonder tussenstops.

Piloot Willem-Alexander

Die Fokker 70 werd zo nu en dan door Koning Willem-Alexander zelf bestuurd. Zijn brevet is inmiddels na een opleiding omgezet in een Boeing 737-brevet. Het is niet aannemelijk dat hij dit tijdelijk gehuurde toestel ook gaat besturen. Wel is hij gastpiloot bij KLM en zal daarbij naar alle waarschijnlijkheid soms in het nieuwe regeringstoestel als co-piloot vliegen.