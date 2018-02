Domper voor verontruste Egmonders: geen onderzoek naar verplaatsing sporthal

EGMOND AAN ZEE - Ze gingen vol goede moed naar de commissievergadering in de hoop dat hun alternatieve plan voor de nieuwe sporthal in Egmond aan Zee zou worden onderzocht. Maar na afloop was de teleurstelling bij de groep verontruste bewoners groot. Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad blijft bij het oude plan.

De bouw van de nieuwe sporthal houdt de gemoederen al lange tijd bezig. De gemeente Bergen wil in 2018 op de plek waar nu nog de oude sporthal staat een nieuwe bouwen. Ook worden er 34 woningen en een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Volgens bewoners en gebruikers is dit echter de verkeerde plek.

Lees ook: Egmonders willen nieuwe sporthal op een andere plek uit angst voor "40 jaar ergernis"

De Egmonders, verenigd in de Initiatiefgroep Sporthal Egmond, willen de sporthal zo’n 150 meter verderop bouwen. Daardoor zou er minder overlast zijn een ook zou de sociale functie van de hal, waar ook evenementen gehouden worden, gegarandeerd blijven.

Teleurgesteld

''We zijn ontzettend teleurgesteld'', vertelt Rita Koppedraaijer van de initiatiefgroep. ''Ze zeggen eerst dat de provincie niet in zal stemmen met ons plan. Maar als we vervolgens zelf naar de provincie gaan waarbij ons wordt verteld dat er wel ruimte is, doen ze daar niks mee.''

Lees ook: Bewoners geven strijd verplaatsing sporthal niet op: ''De deur die op een kier stond, trappen we nu open''

Wethouder Peter van Huissteden van Bergen ziet niets in de verplaatsing van de sporthal. Volgens hem gaat de uitwerking van het alternatieve plan tijd en geld kosten. ''Om één minuut voor twaalf, als alles al klaar is, met dit plan te komen, vind ik erg onhandig. En stel dat er zo meteen nog een groep bewoners komt met weer een ander alternatief wat moeten we dan?''

Moed

De initiatiefgroep geeft de strijd nog lang niet op. ''Het ziet ernaar uit dat ze voet bij stuk houden. Maar ik ben benieuwd hoe het na de verkiezingen gaat. Want voordat een bestemmingsplan definitief is, zijn we een stuk verder. We geven de moed nog lang niet op.''