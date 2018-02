Leerlingen boeken succes bij raad: ze krijgen een brug bij school

BROEK OP LANGEDIJK - De leerlingen van twee basisscholen uit Broek op Langedijk hebben succes geboekt bij de gemeenteraad. Ze krijgen een brug bij de school waardoor de verkeersveiligheid beter wordt. Ze kwamen gisteravond zelf naar het gemeentehuis om zaken te doen.

De basisschoolleerlingen van De Phoenix en De Koolvlet leken wel echte lobbyisten. Volleerd hielden ze hun verhaal vanuit hun kraam op de raadsmarkt voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad van Langedijk. "Meestal zien ze ons niet, dan rijden ze gewoon door en word ik bijna aangereden", doet een van de schoolkinderen haar beklag bij een raadslid.

Want de kinderen vinden dat er veel te veel auto's rond de school rijden. Ochtendspitsachtige taferelen doen zich voor bij de Zandsloot. De leerlingen vinden de situatie niet veilig meer en komen zelf met een passende oplossing: een voetgangersbrug over een sloot zodat de auto's aan de andere kant kunnen parkeren en iedereen over de brug naar school kan lopen.

Met dat plan togen ze naar het gemeentehuis en ze kregen waar ze voor gekomen waren: een brug. De gemeenteraad stemde in met het voorstel en willen dat er tempo gemaakt wordt, zodat de brug er snel komt. Iets wat verkeerswethouder Jasper Nieuwenhuizen van harte uitvoert. "Als kinderen zelf met dit initiatief komen, dan is het fijn als het ook in de schoolperiode gerealiseerd wordt, zodat ze er zelf nog op zitten."

Regenboog

Wat voor brug het precies gaat worden moet nog wel onderzocht worden. De kosten variëren tussen de 70.000 en 150.000 euro. Wat wel een zekerheid lijkt is de kleur, of kleuren, van de brug. De wethouder zou er graag een regenboogbrug van maken. "We waren van plan om in de buurt van de Zandsloot een regenboogzebrapad aan te leggen. Hoe leuk is het om daar een brug van te maken."

De leerlingen zien dat wel zitten. "Een brug voor alle mensen, dat iedereen zichzelf mag zijn", legt een van hen uit. "Een gezellige brug." Ze kijken allemaal tevreden terug op de geslaagde actie bij de gemeente. "Wij gaan veilig naar school!", joelen ze.