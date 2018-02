Heiloose Carmilla blij met nieuwe donorwet: "Ik heb elke stem geturfd"

HEILOO - Carmilla Corporaal uit Heiloo is blij met de nieuwe donorwet. De Eerste Kamer besloot gisteren dat Nederlanders automatisch donor zijn, tenzij ze laten registeren dit niet te willen. Zelf vond de ex-dialysepatiënt in 2016 een donornier.

Voor Carmilla was het gisteren een bijzondere dag. Achter de televisie gekluisterd, turfde zij met de voor- en tegenstemmen mee. Uiteindelijk stemde een kleine meerderheid voor de wet, wat betekent dat over twee jaar een actief donorregistratiesysteem wordt ingevoerd. De nieuwe wet betekent dat als je zelf geen keuze maakt, je automatisch donor bent.

Uiteindelijk stemde een krappe meerderheid van 38 senatoren met het wetsvoorstel van D66-er Pia Dijkstra in. 36 senatoren stemden tegen. "Ik vond het bijzonder om te zien hoe Pia zo ingetogen bleef, maar wel enorme blijdschap uitstraalde", vertelt Carmilla. Zelf sprong de ex-dialysepatiënt een gat in de lucht. "Dit is gewoon super!"



Lees ook: Heiloose ex-dialysepatiënt volgt donordebat op de voet: "Waarom zou je hier tegen zijn?"



Dat Nederlanders nu een keuze moeten maken, maakt mensen volgens Carmilla ook bewuster van de urgentie van donorregistratie . "Mensen zullen het er nu vaker aan de keukentafel over hebben. Of dat nu positief of negatief is, het is gewoon erg belangrijk dat het wordt besproken."

De Heiloose hoopt dat de wachtlijsten door deze wet korter worden en mensen niet meer 'zo vreselijk lang' op een donororganen hoeven te wachten. "En dat er ook minder mensen overlijden, want dat gebeurt ook nog steeds."