Gewonde na steekpartij in Amsterdam-Zuidoost Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Bij de Gaasperplas in Amsterdam-Zuidoost is dinsdagavond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer werd aan de Valburgdreef neergestoken en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat er precies aan het steekincident vooraf ging is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.



De vermoedelijke dader is een lichtgetinte man. De politie is een zoektocht naar hem gestart en vraagt daarbij de hulp van mensen uit de buurt. De man droeg een Nike winterjas, joggingbroek en petje.