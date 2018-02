Alkmaarders hijgend de trap op vanwege kapotte lift: "Dit is onbegrijpelijk"

ALKMAAR - De bewoners van een flat aan de Maasstraat in Alkmaar kunnen al dagen niet met de lift. Ze zijn genoodzaakt de tijdelijk geplaatste traplift te nemen of gewoon te voet naar boven te stappen. "Ik ben buiten adem en moet helemaal naar de vijfde verdieping", vertelde een zuchtende bewoner op leeftijd.

Door een lekkage is er vorige week kortsluiting in de lift ontstaan. Woonstichting Kennemer Wonen heeft tijdelijke trapliften geplaatst om de bewoners, waarvan een groot gedeelte slecht ter been is, tegemoet te komen. Vandaag liet de woonstichting per brief weten dat bewoners vanaf morgen op extra hulp kunnen rekenen, zo worden boodschappen thuisgebracht en honden uitgelaten.



In de brief stond helaas ook dat de reparatie van de lift nog een paar weken op zich laat wachten. En dat schiet bij sommige bewoners in het verkeerde keelgat. Zij vinden dat de woningcoöperatie reserveonderdelen op voorraad moet hebben om dit soort mankementen sneller te kunnen verhelpen. "Dan hadden ze het in één keer kunnen oplossen in plaats van twee weken", aldus een bewoners die hijgend de trappen op loopt.



Lees ook: Flatbewoners Egmond al twee weken zonder lift: "Er is al een vrouw van de trap gegleden"

Kennemer Wonen laat weten dat ze afhankelijk zijn van een leverancier en dat een snellere levering van liftonderdelen buiten hun macht ligt. "We doen er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen", laten zij weten.

Extra hulp

Ondanks deze enorme tegenvaller, zien niet alle bewoners de kapotte lift als iets negatiefs. "Dit is nog eens goed voor mijn conditie", grapt een vrouw die zich in een stevig tempo een weg naar boven baant. "Het is niet anders", zegt een vrouw die per verdieping bedenkt of ze lopend of met de traplift omhoog gaat. "En ik ben pas 68, ik ben nog jong", lacht de bewoonster.