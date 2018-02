OM: 14 jaar en tbs voor fataal schietincident

AMSTERDAM - Tegen de 34-jarige Glotwich S. is veertien jaar cel geëist voor het doodschieten van de 18-jarige Naoufal Mohammadi in Amsterdam-West. Ook eiste de officier van justitie tbs tegen de verdachte, die dinsdag terecht stond voor de rechtbank in Amsterdam.

Het OM houdt S. behalve voor de dood van Mohammadi, die onbedoeld om het leven kwam, ook verantwoordelijk voor poging doodslag op twee broers. De verdachte sloeg toe op 11 november 2016 in de Ten Katestraat, toen de markt net was afgelopen en veel kinderen in de buurt voor Sint Maarten langs de deuren gingen.

"Elf november is de dag dat mijn lichtje branden mag. Het is ook de dag dat het licht uitgaat voor de nabestaanden van Naoufal Mohammadi", zei de officier van justitie in haar requisitoir. "Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

Zwakbegaafd

Voorafgaand aan de schietpartij zou S. een van de broers hebben geprobeerd af te persen in een horecazaak. De mannen gingen de verdachte vervolgens achterna waarop hij het vuur opende. De broers werden beschoten en geraakt in hun arm.

De verdachte werd na een DNA-match vorig jaar januari aangehouden in Parijs. Volgens de officier van justitie is tbs op zijn plek omdat de maatschappij moet worden beschermd tegen S. Hoewel hij niet wilde meewerken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid, hebben deskundigen al eerder vastgesteld dat hij zwakbegaafd is en antisociale trekken heeft.