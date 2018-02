Wilders komt flyeren in Purmerend voor gemeenteraadsverkiezingen

PURMEREND - Geert Wilders komt volgende week naar Purmerend om campagne voeren. Om 11.30 op 20 februari zal de voorman van de PVV in de stad flyers uitdelen.

Wilders doet de gemeente aan om kiezers te winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen, die iets meer dan een maand later op 21 maart worden gehouden. Zijn flyeracties staan erom bekend dat er veel voor- en tegenstanders van de PVV op afkomen.

In Purmerend staan er zes kandidaten op de kieslijst van de PVV.

Wilders is er bekend

Wilders is al bekend in de Purmerend. In 2015 kwam hij er actie voeren tegen een asielzoekerscentrum. Een jaar later kwam hij naar de stad om mensen over te halen tegen het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne te stemmen.

