Schaatsers halen schouders op over naam ijsbaan in Haarlem

HAARLEM - Een Yvonne van Gennip-ijsbaan? Schaatsers op de ijsbaan in Haarlem halen vandaag voornamelijk hun schouders op over de naam. "Zolang de baan maar blijft bestaan en we hier kunnen blijven rijden. Daar draait het om."

De Société Pim Mulier, die zich inzet om Haarlemse sporthelden te eren, had een verzoek ingediend om de ijsbaan naar haar te vernoemen. Maar het bestuur van de ijsbaan vindt het geen goed plan. "Wij weten niet of er in de toekomst nog grotere prestaties worden geleverd."

IJskoningin

Als de Haarlemse baan een naam moet dragen dan moet het natuurlijk de naam van de Haarlemse ijskoningin zijn. Daar zijn de schaatsers het wel over eens. Yvonne van Gennip won in Calgary in 1988 driemaal goud op de Spelen. Van Gennip trainde op de Haarlemse baan.

Onder de jongste schaatstalenten wordt er genuanceerd gedacht. "Zij is een grootheid in Haarlem, dus ze verdient het", zegt de één. "Maar iedereen blijft het toch ijsbaan Haarlem noemen", zegt een andere jonge schaatsster die over een aantal jaren zomaar de nieuwe Van Gennip zou kunnen zijn.

Calgary

Voormalig olympisch topschaatser Fausto Marreiros vindt de baan in Haarlem nu niet geschikt voor de naam Yvonne van Gennip om een speciale reden. De Haarlemse heldin won haar medailles namelijk niet in Haarlem, maar in de beroemdste overdekte baan van de wereld in Calgary. "Dus als je het hier gaat vernoemen, gooi er eerst een dak op", besluit Marreiros.