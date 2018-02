Oma Verweij kijkt met vriendinnen naar kleinzoon: "Hartstikke trots"

BERGEN - Magdalena Verweij, de oma van olympische schaatser Koen Verweij, is niet teleurgesteld in de prestaties van haar kleinzoon op de 1.500 meter. De schaatser uit Koedijk reed een dramatisch slechte rit en eindigde ver buiten het podium op de elfde plek.

"Hij heeft toch goed gereden? Misschien was hij wat vermoeid", zegt ze tegen NH Nieuws na afloop van de race. Magdalena keek de 1.500 meter samen met een aantal vriendinnen, thuis in Bergen. "Hij komt heel veel bij me, dat moet ik zeggen", aldus de trotse oma.

Oma Verweij zag dat Koen al op jonge leeftijd schaatstalent had. "Hij had al heel vroeg een goed uithoudingsvermogen", vervolgt ze. "Het is een heel lieve jongen. Maar ook ondeugend natuurlijk. Maar als dat niet zo was, zou ik niet blij zijn."

Sotsji

De 1.500 meter was vooraf de belangrijkste afstand voor Verweij, die revanche wilde voor de race van vier jaar geleden in Sotsji waar hij nipt naast het goud greep.

Het goud was voor Kjeld Nuis, die op zijn eerste Olympische Spelen naar een tijd van 1.44,01 snelde. Patrick Roest, die ook voor het eerst op de Olympische Spelen schaatst, pakte het zilver in 1.44,86. Het brons was voor de Koreaan Kim Min Seok in 1.44,93.